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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Эксперты-оценщики прогнозируют дальнейшую стабилизацию ситуации на рынке недвижимости в Испании

          Эксперты-оценщики прогнозируют дальнейшую стабилизацию ситуации на рынке недвижимости в Испании

          09:30 19.02.2018

          Наступивший год станет периодом закрепления нормализации положения на рынке недвижимости, переживающего постепенное восстановление после кризиса. Как сообщает сайт Idealista со ссылкой на данные оценочной компании Sociedad de Tasación (ST), стоимость нового жилья в этом году вырастет на 5%. Исполнительный директор ST Хуан Фернандес-Асейтуно считает, что эти изменения будут сопровождаться ростом продаж на 14,1% и увеличением числа ипотечных кредитов на 9,4%.

          Согласно данным Министерства развития, количество сделок купли-продажи жилья в прошлом году составило более полумиллиона, и подобных результатов на рынке не наблюдалось с 2008 года. Что касается числа ипотечных ссуд, то, по предваритльным данным, за прошлый год было выдано 315 000 подобных кредитов. Этот показатель стал лучшим с 2011 года. 

          "Рынок недвижимости переживает подобную динамику с должным благоразумием. Финансирование покупок с помощью ипотечных кредитов остается стабильным, и в отсутствие признаков докризисного безрассудства говорить о возниковении нового пузыря не приходится", - подчеркивает Фернандес-Асейтуно. Эксперт также предупреждает, что рынок недвижимости медленно отзывается на изменения в экономической сфере: этот процесс занимает от 12 до 18 месяцев. 

          Впрочем, рано или поздно общая динамика в любом случае сказывается на ситуации в секторе. Тенденции следующих лет будут обусловлены экономическими, социальными и политическими факторами. В их число войдет и политическая ситуация в Каталонии, чья возможная форма влияния на ситуацию пока остается неизвестной. По мнению главы ST, в краткосрочной перспективе на ценах она не скажется. 

          Другим важным политическим событием станут выборы на уровне муниципалитетов и автономий, которые состоятся в 2019 году. "Появятся новые модели городского развития, которые повлияют на доступность пригодных для застройки земель, а также новые направления политики в области мобильности и восстановления", - отмечает Фернандес-Асейтуно. 

          Помимо этого, временно замороженные проекты строительства, существующие в нескольких городах Испании, с каждым разом оказывают все более заметное давление на уровень цен на участки, где разрешено строительство. "Там, где есть подобные проекты, наблюдаются и явные тенденции к росту стоимости земель", - делятся эксперты ST. 

          Наряду с этим, на ситуацию на рынке жилой недвижимости также влияет стоимость строительства. Недостаток квалифицированной рабочей силы ставит под угрозу соблюдение сроков и приводит к задержкам. "Кризис уничтожил целое поколение профессионалов строительной сферы", - говорит Фернандес-Асейтуно. 

          Наконец, последним фактором, который обусловит динамику в этом году, станут мелкие инвесторы, приобретающие жилье под сдачу, а также общества Socimi, специлазирующиеся на вложении средств в недвижимость, действующие по подобной схеме. Рынок аренды в Испании с каждым разом становится все более обширным, и к этому решению с каждым разом прибегает все большее количество испанских семей.

          Темы: Недвижимость Бизнес

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