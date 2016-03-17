Стать законным жителем этой солнечной страны не так просто: одного желания недостаточно. Некоторые могут без проблем обзавестись статусом гражданина Испании, другим же нужно выполнить ряд условий, прежде чем вступить в равные права с местными жителями.

Каковы же тонкости получения гражданства? Помогает ли оформить вид на жительство покупка недвижимости в Испании и какие два этапа нужно пройти для достижения заветной цели?

Как уехать жить в Испанию на ПМЖ: самые простые способы переезда

Получить ПМЖ можно по праву происхождения либо посредством длительного проживания в стране:

иностранцы, законно пребывающие на территории на протяжении шести лет, которые имеют особое разрешение на работу либо получают пенсию из социальных фондов по старости или инвалидности;



дети иностранцев, родившиеся и прожившие здесь не менее трех лет до совершеннолетия, а также те, кто находится на попечении испанских социальных служб в течение трех последних лет;



беженцы и репатрианты, официально доказавшие свой статус.









Срок действия постоянного вида на жительство не ограничен, но возобновлять его нужно каждые пять лет

Этап 1. Получение ВНЖ: пошаговое руководство

Если у вас нет кровных родственников или других законных оснований для автоматического присвоения гражданства, начинайте с оформления вида на жительство. Для получения ВНЖ в Испании при покупке недвижимости или при каких-либо других условиях необходимо:

1. Собрать документы. Существует универсальный список (паспорт, свидетельство о рождении, идентификационная карточка иностранца и т.д.) и дополнения для беженцев, для рожденных на территории государства, лиц, состоящих в браке с испанцем/испанкой, и т.д.

2. Подать их в консульство по месту жительства. Если запрашивается рабочая резиденция, сначала необходимо получить разрешение от испанских властей на сотрудничество по контракту, после чего можно отправляться в консульство.

3. Получить визу. После принятия положительного решения о ее выдаче соискатель должен в течение месяца получить въездной документ и в течение трех – выехать.

Автоматическое гражданство получают прямые потомки испанцев и дети, усыновленные испанскими гражданами

Этап 2. Эмиграция в Испанию при покупке недвижимости: как переехать на ПМЖ

Возможность иммиграции в Испанию через покупку недвижимости появилась в 2013 г., когда был выдан и утвержден Официальный Государственный Бюллетень № 233 с многочисленными документами. В числе последних – «Закон о предпринимателях», в котором разъясняется порядок получения ВНЖ на основе инвестиций в ценные бумаги и при покупке вилл, апартаментов, пентхаусов и т.д. По прошествии десяти лет (в некоторых случаях срок сокращается до пяти, двух и даже одного года) можно претендовать на получение гражданства.

В Законе четко говорится о том, что цена на дом в Испании или другой жилой объект, приобретаемый нерезидентом, должна быть не ниже 500 тыс. евро и зарегистрирована в документах купли-продажи. Также были «открыты двери» предпринимателям, которые готовы участвовать в бизнес-проектах с высоким национальным интересом для страны, способствующих ее экономическому развитию.

Покупка недвижимости упрощает процесс получения гражданства

Двойное гражданство возможно для так называемых «детей войны» – потомков испанцев, находившихся со времен Второй мировой войны за пределами страны. Также для представителей Латинской Америки, Португалии, Андорры, Филиппинских островов и ряда других государств. При переезде на ПМЖ остальные категории должны присягнуть на верность королю и отказаться от прежнего гражданства.

Если способ «по крови» стать испанцем для вас не актуален и вы не жили на территории страны нужное количество дней, единственный вариант – обзавестись недвижимостью. Благо, стоимость виллы в Испании или другого объекта меньше, чем, к примеру, финансовая поддержка в сфере научных исследований или инновационных технологий.