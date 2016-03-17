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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Эмиграция в Испанию: нюансы получения гражданства

          Эмиграция в Испанию: нюансы получения гражданства

          11:02 17.03.2016

          Стать законным жителем этой солнечной страны не так просто: одного желания недостаточно. Некоторые могут без проблем обзавестись статусом гражданина Испании, другим же нужно выполнить ряд условий, прежде чем вступить в равные права с местными жителями.

          Каковы же тонкости получения гражданства? Помогает ли оформить вид на жительство покупка недвижимости в Испании и какие два этапа нужно пройти для достижения заветной цели?

          Как уехать жить в Испанию на ПМЖ: самые простые способы переезда

          Получить ПМЖ можно по праву происхождения либо посредством длительного проживания в стране:

            • иностранцы, законно пребывающие на территории на протяжении шести лет, которые имеют особое разрешение на работу либо получают пенсию из социальных фондов по старости или инвалидности;
            • дети иностранцев, родившиеся и прожившие здесь не менее трех лет до совершеннолетия, а также те, кто находится на попечении испанских социальных служб в течение трех последних лет;
            • беженцы и репатрианты, официально доказавшие свой статус.
            • Срок действия постоянного вида на жительство не ограничен, но возобновлять его нужно каждые пять лет

          Срок действия постоянного вида на жительство не ограничен, но возобновлять его нужно каждые пять лет

          Этап 1. Получение ВНЖ: пошаговое руководство

          Если у вас нет кровных родственников или других законных оснований для автоматического присвоения гражданства, начинайте с оформления вида на жительство. Для получения ВНЖ в Испании при покупке недвижимости или при каких-либо других условиях необходимо:

          1.  Собрать документы. Существует универсальный список (паспорт, свидетельство о рождении, идентификационная карточка иностранца и т.д.) и дополнения для беженцев, для рожденных на территории государства, лиц, состоящих в браке с испанцем/испанкой, и т.д.

          2.  Подать их в консульство по месту жительства. Если запрашивается рабочая резиденция, сначала необходимо получить разрешение от испанских властей на сотрудничество по контракту, после чего можно отправляться в консульство.

          3.  Получить визу. После принятия положительного решения о ее выдаче соискатель должен в течение месяца получить въездной документ и в течение трех – выехать.

          Автоматическое гражданство получают прямые потомки испанцев и дети, усыновленные испанскими гражданами

          Автоматическое гражданство получают прямые потомки испанцев и дети, усыновленные испанскими гражданами

          Этап 2. Эмиграция в Испанию при покупке недвижимости: как переехать на ПМЖ

          Возможность иммиграции в Испанию через покупку недвижимости появилась в 2013 г., когда был выдан и утвержден Официальный Государственный Бюллетень № 233 с многочисленными документами. В числе последних – «Закон о предпринимателях», в котором разъясняется порядок получения ВНЖ на основе инвестиций в ценные бумаги и при покупке вилл, апартаментов, пентхаусов и т.д. По прошествии десяти лет (в некоторых случаях срок сокращается до пяти, двух и даже одного года) можно претендовать на получение гражданства.

          В Законе четко говорится о том, что цена на дом в Испании или другой жилой объект, приобретаемый нерезидентом, должна быть не ниже 500 тыс. евро и зарегистрирована в документах купли-продажи. Также были «открыты двери» предпринимателям, которые готовы участвовать в бизнес-проектах с высоким национальным интересом для страны, способствующих ее экономическому развитию.

          Покупка недвижимости упрощает процесс получения гражданства

          Покупка недвижимости упрощает процесс получения гражданства

          Двойное гражданство возможно для так называемых «детей войны» – потомков испанцев, находившихся со времен Второй мировой войны за пределами страны. Также для представителей Латинской Америки, Португалии, Андорры, Филиппинских островов и ряда других государств. При переезде на ПМЖ остальные категории должны присягнуть на верность королю и отказаться от прежнего гражданства.

          Если способ «по крови» стать испанцем для вас не актуален и вы не жили на территории страны нужное количество дней, единственный вариант – обзавестись недвижимостью. Благо, стоимость виллы в Испании или другого объекта меньше, чем, к примеру, финансовая поддержка в сфере научных исследований или инновационных технологий.

          Темы: Недвижимость

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