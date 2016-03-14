Каждый пятый объект недвижимости в Испании покупают иностранцы

За прошлый год иностранцы купили в Испании 69 196 домов, это на 13% больше, чем годом ранее, об этом свидетельствуют данные Министерства развития. Получается, что каждое пятое жилье в 2015 году было приобретено не гражданином страны.

Не имеющие места жительства в Испании закрыли в прошлом году 4846 сделок, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Те, кто до этого времени уже имел недвижимость в этой стране, приобрели 64 350 объектов, на 13,3% больше.

Средний рост продаж на рынке жилья составил 9,8%. Этот сегмент показал рекордные объемы с 2010 года. Общее количество покупок свободных домов составило 382 691.

В разбивке по регионам ведет Валенсия. Здесь иностранцы приобрели 20 219 единиц жилья, из которых 1665 были куплены нерезидентами. Далее следует Андалусия с 14 384 сделками, из которых 1854 были совершены людьми без местной прописки. Каталония – 10 264 и 186 соответственно.

На Канарских островах было совершено 7295 сделок по продаже жилья иностранцам, 386 – нерезидентам. На Балеарских островах - 5061 и 218 соответственно. Таблицу лидеров замыкает Мадрид с 4951 единицой купленных домов и квартир, 79 были проданы людям без местной резиденции.