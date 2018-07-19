Элитная недвижимость в Испании продолжает дорожать

За первые шесть месяцев текущего года средняя цена на элитную недвижимость в Испании выросла на 3%, хотя темпы роста замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчётам агентства недвижимости Barnes, средняя цена за квадратный метр в премиум-сегменте установилась на уровне 6700 евро. Для сравнения: в 2017 году «квадрат» в среднем стоил 6500 евро, а в 2016 – 6075 евро.

В таких городах как Барселона, Мадрид или Сан-Себастьян, а также на курортах Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Коста-де-Валенсия и на Балеарских островах, рост по сравнению с прошлогодними показателями составил более 5%. В некоторых случаях стоимость квадратного метра достигает 10 тысяч евро.

Отмечается, что основной спрос в премиум-сегменте приходится на жильё в диапазоне от 500 тысяч до 3 млн евро, площадь которого составляет 150-500 м2.

В первом полугодии сделки с элитной недвижимостью завершали в среднем за пять месяцев, что на 10% меньше чем в 2017 году. Быстрее всего сделки совершали французы – за два месяца. Британцам и немцам требуется около трёх месяцев, бельгийцам – четыре, скандинавам и русским – пять, а испанцы и итальянцы растягивают заключение сделки на полгода. Дольше всего раздумывают китайцы, сделки с которыми совершаются в среднем за восемь месяцев.