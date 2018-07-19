В Сольере жильё за год подорожало на 21%

Сольер (Майорка) стал одним из лидеров в Испании по росту цен на жильё, которое за последний год подорожало на курорте на 21%.

Как сообщается в докладе компании Tinsa, по темпам роста цен на отпускную недвижимость Сольер стал вторым муниципалитетом в Испании и лидером на Балеарских островах. На острове Ибица жильё подорожало на 17%, в Пальме – на 14,7%.

Явные признаки восстановления этого сегмента рынка наблюдаются на Канарских островах, Майорке, Ибице, Коста-дель-Соль, севере и юге провинции Аликанте, побережье Кадиса, а также в окрестностях Барселоны. Рост также наблюдается в Гипускоа, однако в этой провинции сложно провести чёткое разделение между жильём, которое используется для постоянного проживания и отпускной недвижимостью.

Не принимая в расчёт столицы регионов, самое дорогое жильё находится на побережье. На Ибице стоимость квадратного метра составляет 3527 евро, в Ситжесе (Барселона) – 3252 евро, в Кальвиа (Майорка) – 2888 евро, в Кастельдефельсе (Барселона) – 2738 евро, в Гава (Барселона) – 2276 евро.

В целом, в 104 из 147 муниципалитетов, которые были подвергнуты анализу, в последние 12 месяцев цены выросли.

Эксперты отмечают, что доклад продемонстрировал восстановление на рынке отпускной недвижимости в Испании, результатом которого стало повышение цен на Коста-дель-Соль, Балеарских и Канарских островах. На фоне положительных тенденций специалисты также прогнозируют восстановление в Уэльве, Гранаде, Таррагоне, Мурсии, Альмерии и Понтеведре.