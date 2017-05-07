Число лицензий на строительство нового жилья в Малаге выросло более чем в два раза

В первом квартале года в провинции Малага было выдано 1 397 лицензий на строительство объектов жилья, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщает La Opinión de Málaga со ссылкой на данные Коллегии архитекторов региона, за первые три месяца 2016-го было выдано всего 631 разрешение. Более высокие показатели наблюдались только в 2008 году, который ознаменовал начало рецессии. Тогда девелоперы Малаги получили 4 900 лицензий.

Исторической минимальной отметки их количество достигло в 2014 году, когда за весь год было выдано всего 798 разрешений. Глава Коллегии архитекторов Франсиско Сарабия считает последние данные "лестными" для сектора строительства. "Кризис остался позади, и мы вошли в новую фазу восстановления. Девелоперы уже рассматривают возможности для вложения средств и развития новых проектов, а инвесторы все чаще запрашивают информацию. В ближайшие месяцы это также должно вылиться в увеличение числа лицензий", - отметил Сарабия.

Архитекторы считают, что основной задачей провинции должен стать непрерывный рост год от года, в результате которого к 2020-му среднегодовое число разрешений на строительство достигнет отметки в 20 000. Подобные объемы позволят удовлетворить спрос как со стороны местных клиентов, так и со стороны иностранных покупателей, заинтересованных в отпускном жилье.

По статистике Коллегии архитекторов, основная масса лицензий была выдана в Малаге (369), Эстепоне (238) и Ринконе-де-ла-Виктория (235). За ними следуют Фуэнхирола (127), Михас (100), Охен (76), Манильва (67) и Марбелья (52). Что касается сданной недвижимости, то в первом квартале года их число также заметно возросло: за этот период в Малаге было завершено строительство 504 объектов, что на 84% больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что реализация новых проектов строительства и возобновление работы над уже существующими комплексами, которая была приостановлена в годы кризиса, поспособствуют дальнейшему росту вышеозначенных показателей.