Долгосрочная аренда квартир на Майорке оказалась выгоднее туристической

Исследователи Университета Балеарских островов (UIB) пришли к выводу, что долгосрочная аренда недвижимости на архипелаге более рентабельна, чем отпускное жилье, предлагаемое платформами вроде Airbnb. Как сообщает сайт Idealista, авторы исследования подтвердили, что туристические апартаменты приносят в среднем 4 744 евро за горячий сезон, который длится с мая по октябрь, и при пересчете на год эта цифра оказывается ниже средней стоимости обычной долгосрочной аренды. Впрочем, эти цифры справедливы только в том случае, если квартира не сдается в другие месяцы года.

Данные о стоимости аренды жилья варьируются в зависимости от зоны: в горячий сезон в Пальме-де-Майорка или на Ибице они составляют 6 465 и 10 212 евро соответственно. Таким образом, при пересчете на 12 месяцев апартаменты приносят своим владельцам 395 евро на Майорке в целом, 538 евро в Пальме и 851 евро на Ибице.

В ходе работы над докладом исследователи пришли к выводу, что 73% собственников публикуют объявления о сдаче только одного объекта, 13% предлагают два, а остальные 14% сдают три объекта и более.

Несмотря на то, что вышеупомянутые выводы о рентабельности справедливы только при том условии, что туристические квартиры не будут сдаваться и вне горячего сезона, рынок традиционной аренды все равно может ждать повышение цен в свете недостатка предложения и высокого спроса.