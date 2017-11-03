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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Бывшую тюрьму в Барселоне превратят в многоквартирный дом

          Бывшую тюрьму в Барселоне превратят в многоквартирный дом

          21:21 03.11.2017

          Бывшая тюрьма Ла-Модело в Барселоне, которую 8 июня покинули последние заключенные, будет превращена в комплекс социального жилья на 150 квартир. Кроме того, на участке, расположенном в самом сердце квартала Эйшампле, также появится зеленая зона площадью 14 000 квадратных метров.

          Изначально это исправительное учреждение задумывалось как временный вариант, однако при его строительстве никто не догадывался, до каких размеров с годами разрастется Барселона. Тюрьма была перенесена из района Раваль с целью упорядочивания ее работы и снижения высокого уровня преступности в исторической части города. В итоге Ла-Модело просуществовала гораздо дольше, чем планировалось изначально, и всегда принимала больше заключенных, чем должна была. Работа над планом по переносу тюрьмы в район Зона-Франка началась в 2009 году, однако только в январе правительство Каталонии, отвечающее за тюрьмы региона, заключило с мэрией соглашение о выделении двух участков в вышеупомянутой зоне под строительство новых корпусов и возврате земли в Эйшампле городским властям.

          Заместитель мэра по вопросам урбанистики Жанет Санс подчеркнула, что проект обновления территории основывается на четырех основных составляющих: экологии, жилье, оснащении городского пространства и исторической памяти. Таким образом, на месте бывшей тюрьмы появятся новый парк, 150 социальных квартир с доступными ценами на аренду, обновленное оснащение общих территорий района, а также пространство, отведенное под выставки и культурные мероприятия, связанные с историей тюрьмы. 

          Впрочем, реализация этой идеи займет довольно долгое время: процесс начнется в 2018 году, еще через год будут представлены варианты проектов преобразования территории, а непосредственно сами работы начнутся только в 2020-м. На воплощение проекта городские власти выделят 3 миллиона евро.

          Темы: Недвижимость  Барселона Общество

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