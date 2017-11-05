Число новых лицензий на строительство жилья в Испании выросло на 26%

За первые 8 месяцев текущего года в Испании было выдано 53 977 лицензий на строительство нового жилья, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Министерства развития, положительные тенденции в данной сфере сохраняются уже 3 года подряд.

40 773 выданных разрешения относились к возведению блочных квартирных домов (+28,4% в среднегодовом выражении), а 13 178 – к строительству односемейного жилья (+18,6%). Помимо этого, было запрошено еще 26 разрешений на строительство зданий иного типа.

В прошлом году количество лицензий выросло на 28,9%, а годом ранее – на 42,5%. Эти цифры свидетельствуют о консолидации положительной динамики, возникшей в 2014 году после семи лет непрерывного падения. В 2013 году данный показатель достиг минимальной исторической отметки в 34 288 лицензий, сократившись на 96% по сравнению с максимальным результатом 2006 года, когда застройщики получили 865 561 лицензию.