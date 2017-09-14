Апартаменты во дворце герцогов дель Инфантадо стали причиной споров внутри правительства

В ходе контрольной сессии испанского правительства, прошедшей в минувший вторник, на обсуждение был вынесено предполагаемое строительство роскошных апартаментов внутри дворца герцогов дель Инфантадо в муниципалитете Гвадалахара. Как сообщает газета 20 Minutos, социалисты задали министру образования Иньиго Мендесу де Виго вопрос касательно возведения 400-метрового дюплекса, которое обошлось примерно в 500 000 евро ввиду использования материалов высокого качества. Несмотря на то, что в 1960 году аристократическое семейство передало дворец государству, которое присвоило ему статус объекта культурного интереса, один из пунктов документа о передаче позволял потомкам герцога использовать часть дворца как жилье. "Кажется, вы строите редут для знати, чтобы она проводила там свои роскошные вечеринки, и ничего об этом не рассказываете гражданам", - заявила сенатор от социалистов, зачитавшая вопрос. Помимо этого, в нем было напрямую упомянуто имя министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, недавно устроившей во дворце мероприятие приватного характера.