Апартаменты во дворце герцогов дель Инфантадо стали причиной споров внутри правительства

В ходе контрольной сессии испанского правительства, прошедшей в минувший вторник, на обсуждение был вынесено предполагаемое строительство роскошных апартаментов внутри дворца герцогов дель Инфантадо в муниципалитете Гвадалахара. Как сообщает газета 20 Minutos, социалисты задали министру образования Иньиго Мендесу де Виго вопрос касательно возведения 400-метрового дюплекса, которое обошлось примерно в 500 000 евро ввиду использования материалов высокого качества. Несмотря на то, что в 1960 году аристократическое семейство передало дворец государству, которое присвоило ему статус объекта культурного интереса, один из пунктов документа о передаче позволял потомкам герцога использовать часть дворца как жилье. "Кажется, вы строите редут для знати, чтобы она проводила там свои роскошные вечеринки, и ничего об этом не рассказываете гражданам", - заявила сенатор от социалистов, зачитавшая вопрос. Помимо этого, в нем было напрямую упомянуто имя министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, недавно устроившей во дворце мероприятие приватного характера.
"Второй пункт документа о передаче дворца Паласио-дель-Инфантадо государству подразумевает, что семья герцога может иногда занимать его, а также использовать музей как семейный архив", - парировал министр образования. По его словам, для этих целей бывшим владельцам было выделено помещение в крепостной башне архива, которое социалисты и "приняли за дюплекс". В заключение Мендес де Виго также подчеркнул, что правительство социалистов не выполнило судебное решение 2009 года о надлежащем оборудовании жилища, и поэтому нынешней власти пришлось взять эти обязательства на себя. По мнению министра, устройство апартаментов премиум-класса внутри дворца "не представляет опасности для лучшего образца готического стиля времен королевы Изабеллы, коим является Паласио-дель-Инфантадо".Темы: Недвижимость