В Испании выставлены на продажу 2500 объектов недвижимости до 50 тыс. евро

Компания Anida, риелторское подразделение банка BBVA, запустила новую кампанию по продаже 2 500 объектов жилья стоимостью до 50 000 евро. Как сообщает издание Expansión, предложение включает в себя недвижимость самых разных категорий, в том числе квартиры, таунхаусы и отдельные дома. Их основная часть расположена в Валенсии (357), Таррагоне (227), Барселоне (214), Лериде (205) и Мурсии (198).

Среди предложенных вариантов можно найти, например, апартаменты с четырьмя спальнями на проспекте Сан-Пере в Лериде за 35 000 евро, шале в астурийском Лангрео стоимостью менее 50 000 евро, квартиру с двумя спальнями на улице Консельер-Франсиско-Бош в Валенсии за 33 000 евро или объекты с одной или двумя спальнями в Вильяльбе (Луго), выставленные на продажу вместе с парковочным местом и подсобным помещением по цене от 31 200 евро.

Акция продлится до 31 октября.

"Мы сочли, что должны воспользоваться экономическим ростом и улучшениями в сфере труда и доступа к банковскому кредитованию, а также хорошей ситуацией на рынке недвижимости. Приняв во внимание все эти факторы, мы приложили максимум усилий к тому, чтобы установить более конкурентоспособные цены и тем самым удовлетворить потребности наших клиентов", - рассказал коммерческий директор отдела недвижимости BBVA Пабло Лафарга.