Агентство недвижимости Engel & Völkers удвоило предложение в новостройках Барселоны

Немецкое агентство, специализирующееся на сделках с недвижимостью премиум-класса Engel & Völkers, в нынешнем году удвоило количество объектов недвижимости, выставленных на продажу в новостройках Барселоны. На выставке Barcelona Meeting Point компания представит 60 новых предложений.

Большинство предлагаемых в этом сегменте объектов расположены в пригородах Барселоны, в том числе в Бадалоне, Оспиталет-де-Льобрегат и Корнелье. Как отмечают в Engel & Völkers, спрос на жильё в центре продолжает оставаться высоким, однако, стоимость недвижимости выросла, что побуждает клиентов всё чаще рассматривать варианты на периферии.

Самые высокие цены на жильё в Барселоне – в районах Les Corts, Eixample и Gracia. По данным немецкого агентства, средняя стоимость квадратного метра в Les Corts составляет 7 500 евро, в Eixample – 6 900 евро, а в Gracia – 6 500 евро.

Одним из главных факторов, которые поддерживают состояние рынка новой недвижимости в Барселоне, является интерес зарубежных инвесторов. Engel & Völkers приводит данные о том, что 60% покупателей в этом сегменте являются иностранцами. Среди них граждане Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии, Турции, Швеции, Аргентины, Колумбии и других стран. При этом отмечается, что 80% из них рассматривает исключительно приобретение нового жилья.