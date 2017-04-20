90 тысяч домов и квартир в Испании занято сквоттерами

Сквоттеры по-прежнему остаются актуальной для Испании проблемой и постоянным источником беспокойства для владельцев недвижимости. По данным издания Expansión, на сегодняшний день в стране насчитывается от 85 000 до 90 000 оккупированных подобным образом домов и квартир, 75% которых принадлежат организациям финансового сектора.

Эта проблема касается в первую очередь крупных банков. Так, Bankia принадлежит 5 000 занятых сквоттерами объектов, а Banco Popular – 1 635. Кроме того, оккупировано много недвижимости, принадлежащей BBVA, Santander и Caixabank. В меньшей степени пострадали Ibercaja и Kutxabank: проблема сквоттинга коснулась около 300-400 принадлежащих каждому из банков объектов.

Представители финансового сектора отмечают, что большинство подобных эпизодов происходит в Мадриде и Барселоне. Это объясняется не только масштабами городов, но и составом возглавляющих их администраций. По словам экспертов банковской сферы, испанское законодательство направлено в первую очередь на защиту арендатора, и, помимо этого, многие мэрии относятся к проблеме сквоттинга чересчур попустительски.

Недавно Представительство правительства Испании в Мадриде подтвердило, что в столице насчитывается 2 443 занятых нелегальным образом объекта недвижимости. Данное учреждение начало отслеживать ситуацию год назад после того, как Региональная ассоциация жителей районов Мадрида (FRAVM) подала заявление о росте числа случаев сквоттинга.

В свою очередь, банкиры, постоянно стремящиеся снизить расходы и найти новые источники дохода, говорят о негативном влиянии этой проблемы на стоимость активов: во многих случаях она снижается более чем в два раза. С аналогичными тенденциями сталкиваются и частные лица: по словам представителей юридической компании Pluslegal Abogados, выселение сквоттера может занять около 8 месяцев и обойтись собственнику в среднем в 2 100 евро. Эта сумма необходима для оплаты услуг адвоката, прокурора, слесаря и т.д. Помимо этого, общий размер убытков также включает в себя суммы, потерянные из-за невозможности эксплуатации жилья, а также расходы на ремонт, так как обычно сквоттеры оставляют его непригодным для жилья.