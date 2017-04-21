Власти Барселоны работают над проектом пешеходного «суперквартала»

Первая фаза одного из самых рискованных проектов нынешней городской администрации Барселоны, так называемого «суперквартала», закрытого для движения автомобилей, завершилась в районе Побленоу. Как сообщает портал Idealista, теперь властям предстоит определить, каким образом это пространство будет эксплуатироваться. Известно, что в этой зоне также появится 68 социальных квартир.

Инициатива была запущена в сентябре прошлого года. В течение прошедших месяцев в силу необычности данного проекта к нему было приковано внимание архитекторов со всего мира. «Суперквартал» охватывает 9 жилых блоков между улицами Бадахос, Пальярс, Льякуна и Танхер. Одной из его главных особенностей является запрет на движение транспортных средств со скоростью более 10 км/ч. Кроме того, доступ на его территорию будет разрешен только тому моторному транспорту, присутствие которого будет обусловлено острой необходимостью.

Представители мэрии Барселоны отметили, что в ближайшее время им предстоит оценить различные поступившие предложения, которые определят будущую модель эксплуатации «суперквартала» и ее дальнейшее распространение по другим районам города. На данный момент новое пространство планируется использовать в спортивных и культурных целях. Кроме того, свое место в нем займут зоны для детского досуга и ассоциации местных жителей. Помимо этого, по словам заместителя мэра по вопросам урбанистики Жанет Санс, на улицах Альмогаверс и Санчо-де-Авила планируется построить 68 квартир социального назначения. Кроме того, будут восстановлены два заброшенных участка, на месте которых появятся новые площади.

Первые работы в рамках преобразования квартала уже начались. Они включают в себя раздел различных зон, а также посадку деревьев и установку скамеек, стульев и столов для пикника и оборудование стоянок для велосипедов. В последующие три месяца в «суперквартале» появятся игровые площадки, пункты подзарядки электромобилей, столы для пинг-понга, беговые дорожки и баскетбольная площадка. Что касается структурных изменений, требующих более серьезного вмешательства, то некоторые из них начнутся до наступления лета. Посредством данного плана мэрия планирует дать новую жизнь некогда рабочему району, который ранее не включался ни в один из проектов городской перепланировки.