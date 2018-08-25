88% испанцев хотели бы переехать в своё жильё, а не в съёмное

Почти 88% жителей Испании при смене места жительства предпочли бы собственное жильё, и лишь 12% – арендное.

Результаты исследования, проведённого компанией Century 21 España, также показали, что почти 65% испанцев живут в собственных или принадлежащих родственникам домах и квартирах. 32% снимают жильё, а 3% сообщили, что их жильё относится к иному типу, например, служебному.

К тому же, сообщается, что половина опрошенных, в особенности люди в возрасте от 18 до 49 лет, приобретают жильё для создания семьи. 47% испанцев старше 50, в первую очередь, рассматривают приобретение жилья в качестве инвестиции.

24,5% респондентов уверены, что аренда жилья – это «выброшеные деньги», 20% считают, что и покупать, и снимать жильё одинаково дорого. 16% связывают аренду с отсутствием гарантий и нестабильностью, 11% заявили, что хотели бы иметь хоть какую-то собственность, а 8,5% сказали, что купили бы жильё, чтобы было, что оставить детям.

44,5% испанцев предпочитают снимать жильё, поскольку они не определились, где бы они хотели жить на постоянной основе, а 43,5% уверены, что это более гибкий вариант, который позволяет не быть привязанным к одному месту.

37% признались, что не могут себе позволить купить жильё, 30% обеспокоены рисками, 17% боятся, что не смогут выплачивать ипотеку, 12,6% пугают налоги.