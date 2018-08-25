Жильё в модных испанских районах на 20% дороже

Жилые объекты, выставленные на продажу в «модных» районах крупных испанских городов стоят на 5-20% дороже, чем в обычных районах.

К такому заключению пришли в агентстве недвижимости Barnes Spain в результате исследования. Специалисты сообщают, что средняя стоимость домов и квартир в популярных районах может вырасти с 250 тысяч евро до 270-300 тысяч.

В многих больших городах Испании есть примеры таких районов: Чамбери, Лавапьес, Латина и Маласанья – в Мадриде, Грасиа, Сан-Антони, Орта и Барселонета – в Барселоне, Руссафа и Кабаньяль – в Валенсии, Триана, Ла-Макарена и Лос-Ремедиос – в Севилье.

По словам экспертов по недвижимости, характеристики такого жилья отличаются, в зависимости, в первую очередь, от возраста зданий. В настоящее время популярны квартиры с обширными, свободными и рационально используемыми пространствами. Также высоко ценятся светлые помещения.

В компании отмечают, что количество потенциальных покупателей резко возрастает, если район «входит в моду». Основные покупатели в этих местах – молодёжь, которая находится в поисках лучшего расположения в городе. Этот фактор превалирует над размером или ценой объекта. Кроме того, такая недвижимость привлекает инвесторов, рассчитывающих впоследствии продать жильё или сдавать его в аренду.

В числе факторов, которые способствуют росту популярности того или иного района, называют самые разнообразные: подъём туризма, улучшение инфраструктуры, открытие модных заведений, изменения в модели городской среды, открытие метро или каких-то учреждений, например, школ.