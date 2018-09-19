44 квартиры в самом престижном районе Барселоны отдали пенсионерам

Мэрия Барселоны превратила в социальное жильё дом на 44 квартиры, расположенный на улице Виста-Белья в самом дорогом районе города Сарриа-Сант-Жерваси. Дотационное жильё предназначено для пожилых людей, которые имеют особые потребности.

Проект продвигается Муниципальным институтом жилья и реабилитации Барселоны. Такое социальное жильё отличается тем, что, помимо стандартных удобств, в нём есть дополнительные приспособления и услуги, способные удовлетворить потребности пожилых людей, которые живут одни.

Общая площадь здания составляет 1891 м2, а площадь квартир – около 40 м2, на которых уместились кухня, гостиная, спальня и ванная комната, специально оборудованная таким образом, чтобы предотвратить падения и облегчить пользование.

В доме 14 парковочных мест, а также централизованная сигнализация. Тревожные кнопки установлены в ванной и спальне, чтобы жильцы могли незамедлительно вызвать помощь при необходимости. В квартирах предусмотрели и другие элементы, которые должны сделать жизнь пожилых людей более комфортной, например, установили розетки выше обычного, чтобы ими можно было пользоваться, не прилагая лишних усилий.