Где покупают недвижимость под сдачу сами испанцы?

Более 65% владельцев двух и более квартир или домов в Испании рассматривают возможность получать дополнительный доход, сдавая их в аренду.

В совместном исследовании компаний Savills и HomeAway сообщается, что в 1970-х годах 9 из 10 собственников сдавали свою вторую квартиру или дом в аренду. По данным на 2000 год 8 из 10 владельцев «второго жилья» никогда не сдавали в аренду свою недвижимость. В настоящее время две трети сдают жильё, чтобы сократить расходы на содержание недвижимости. 38% жителей Испании получает доход с аренды жилья, а в 28% случаев аренда помогает частично покрыть расходы.

На мировом уровне лидерами по покупке «второго жилья» за рубежом являются жители Великобритании, при этом 16% из них выбирают Испанию, отдавая предпочтение побережьям Коста-дель-Соль (4%) и Коста-Бланка (4%).

Лишь 5% испанцев приобретают недвижимость за рубежом в качестве второго дома. Среди испанских покупателей популярностью пользуются Канарские острова (12%), Коста-дель-Соль (9%) и Балеарские острова (9%).

Также в исследовании сообщается, что средняя стоимость жилой недвижимости в Испании в прошлом году составила 254 тысячи евро.