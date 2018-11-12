В каталонской больнице начали использовать магнит в детской хирургии

Больница Vall d'Hebrón в Барселоне представила новую технику проведения операций у детей с использованием магнита.

Магнит используется для того, чтобы передвигать ткани и органы, что упрощает работу, сокращает число надрезов и, как следствие, шрамов.

Детские хирурги больницы отмечают, что это простой, но эффективный метод. Магнит позволяет двигать ткани наименее инвазивным способом. Также подчёркивается, что в случае с детьми хирурги стремятся оставить как можно меньше следов вмешательств.

Среди других преимуществ медики отмечают, что при использовании магнита восстановление после операции проходит легче и безболезненней.