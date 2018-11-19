В Валенсии впервые провели операцию по смене пола «под ключ»

Команда врачей из больницы IMED в Валенсии провела первую хирургическую коррекцию пола FtM за одну операцию, которая включала фаллопластику, удаление женских внутренних половых органов, мастэктомию и маскулинизирующую пластику лица.

Операция проводилась под руководством доктора Сесара Новаля и продолжалась 17 часов. Над коррекцией пола трансгендерного мужчины работали гинекологи, урологи и пластические хирурги. Перед этим пациента обследовали эндокринологи и психологи. Как сообщили в клинике, 20 ноября запланирована пресс-конференция, на которой доктор Новаль расскажет подробнее о хирургическом вмешательстве, сложностях процедуры и текущем состоянии пациента.

В ноябре прошлого года под руководством того же хирурга в больнице Quirónsalud в Валенсии прошла первая в регионе обратная хирургическая коррекция пола MtF.