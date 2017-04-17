Ученые подтвердили эффективность хамона в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Клинические исследования, проведенные специалистами госпиталя Juan Ramón Jiménez (Уэльва), подтвердили пользу хамона из мяса вскормленных желудями иберийских свиней для здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает Redacción Médica. Исследователи пришли к выводу, что его употребление повышает концентрацию «хорошего» холестерина в плазме крови и снижает уровень «плохого».

В рамках эксперимента 106 добровольцев в возрасте от 25 до 55 лет на 8 недель включили в свой ежедневный рацион 40 граммов хамона, а затем в течение еще 8 недель следовали обычному режиму питания. По словам руководителя исследования Эмилио Маркеса Контрераса, таким образом ученым удалось доказать, что употребление хамона не повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже оказывает положительное влияние на здоровье. В частности, как говорилось выше, оно ведет к повышению концентрации «хорошего» холестерина в плазме крови. В этом смысле хамон оказался даже эффективнее некоторых лекарственных средств, выписываемых пациентам с соответствующими проблемами. Рост содержания так называемого HDL-холестерина в крови оказывает защитное действие, так как он препятствует формированию атероматозных бляшек.

Помимо этого, у участников эксперимента наблюдалось значительное снижение уровня концентрации триглицеридов и «плохого» LDL-холестерина, являющегося одной из основных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление в пищу 40 граммов хамона не оказывает влияния на артериальное давление.

Кроме того, авторы работы также пришли к выводу, что включение хамона в рацион помогает поддерживать фигуру, так как его употребление не привело ни к росту веса, ни к увеличению обхвата живота. В заключение исследователи отметили пользу хамона для больных гиперурикемией и подагрой в силу его способности заметно снижать уровень мочевой кислоты в крови.