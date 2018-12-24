Пригород Мадрида превратился в испанскую «силиконовую долину»

В городе Алькобендас под Мадридом работает 105 тысяч человек и базируется 18 тысяч компаний, значительная часть которых специализируется в области технологий.

Городок, расположенный в 12 км к северу от испанской столицы, превратился в испанскую «силиконовую долину», обогнав по числу компаний таких конкурентов, как Самудио (Бискайя) с его технологическим парком, Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона) с самым низким уровнем безработицы в Испании, и саму каталонскую столицу с её Tech City.

В Алькобендасе представлено от 1500 до 2000 иностранных предприятий и 500 транснациональных компаний, в том числе предприятия автомобильного сектора Mercedes, Volkswagen, Ford, Toyota, Kia, Renault, Avis и Europcar, фармацевтические компании Pfizer, Net Pharma и Lilly, IT-компании Indra, Telvent, VASS, Domino, Emerson, а также гигантов интернет-торговли Amazon и Alibaba. Кроме того, во время обострения политического кризиса в Каталонии, в столичный регион перебрались такие компании как Sesacor, Alstom Power, GEA Farm Technologies, Rivedells, Bellenoil или Panasonic.

Как отмечают в организации Alcobendas Hub Madrid Living Business, которая занимается продвижением Алькобендаса, за несколько лет город стал привлекательным технологическим хабом. В мэрии отмечают, что в ноябре 2018 года уровень безработицы в муниципалитете составил 7,27%. Также сообщается, что в Алькобендас занимает второе место в Испании по суммарной прибыли транснациональных компаний после Мадрида. На пригород испанской столицы приходится 7,7% от общего объёма прибыли.