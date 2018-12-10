В Каталонии заново изобрели водный велосипед

Инженер из Каталонии изобрёл альтернативу катамарану – велосипед, на котором можно передвигаться по реке, озеру и даже открытому морю.

Разработкой занимался инженер из Фигереса (Жирона) Жозеп Рубау, известный по таким проектам как спорткар Tramontana, New Beetle Dune для Volkswagen и Super Bike Mura.

Создатель велотримарана заверяет, что ощущения от поездки такие же как от катания на велосипеде по дороге, но при этом она проходит в гораздо более расслабленной обстановке.

Транспортное средство включает три модуля, на которых сверху установлен велосипед. Центральный модуль содержит механизм, который позволяет двигаться вперёд, по мере того как велосипедист крутит педали, а два боковых модуля стабилизируют велотримаран. Отмечается, что транспортное средство можно использовать круглый год, поскольку оно сконструировано таким образом, чтобы избежать контакта с водой, и способно двигаться даже при волнах высотой до одного метра.

Компания Red Shark предлагает несколько моделей велотримарана для разных категорий потребителей: Sport – для самых подготовленных, Adventure с дополнительными возможностями для перевозки небольших грузов, и Fun – базовая модель для досуга. Велотримаран был представлен в начале июня и в ближайшие недели Red Shark планирует доставить первые водные велосипеды новым владельцам.