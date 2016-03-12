Пойманный в Испании осетр оказался представителем исчезнувшего вида

Осетр, обнаруженный в 2010 году в Хихоне, оказался представителем исчезнувшего в Европе вида. Эту информацию подтвердили эксперты отдела научной информации мадридского университета Комплутенсе (UCM), занимавшиеся изучением особи. Речь идет о самке с телом длиной более 2 метров и весом 120 килограммов, которая плавала у берегов Астурии и была поймана на глубине 8 м неподалеку от пляжа Сан-Лоренцо. Несмотря на то, что ее происхождение неизвестно, ученые не исключают возможности, что рыба приплыла с атлантических берегов Северной Америки. Они также выступили с просьбой занести ее в реестр как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Осетр был пойман одним из астурийских рыбаков в ноябре 2010 года. Он относится к виду Acipenser oxyrinchus, который в Европе практически исчез. Соответствующие данные были получены по итогам генетического и морфологического анализа рыбы, проведенного специалистами UCM при содействии Национального музея естественных наук. Результаты исследований были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Несмотря на отсутствие данного вида в регионе, многочисленные особи обитают у берегов Атлантического океана в Северной Америке. «Это может показаться удивительным, однако осетр способен проплывать существенные расстояния», - отметил специалист департамента зоологии и физической антропологии UCM и ведущий автор исследования Бенигно Эльвира. Известны случаи, когда 800-1200 лет назад рыбы доплывали от американского побережья до Балтийского моря, а также эпизоды, когда другие виды преодолевали расстояния в несколько тысяч километров.

За последние годы в водах Западной Европы было обнаружено всего несколько особей вида Acipenser oxyrinchus. Еще две были найдены в Уэльсе, а также в бассейнах рек Гаронна (Франция) и По (Италия).