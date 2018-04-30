Испанский шоколад стал полезнее

Сектор шоколада на протяжении нескольких лет переживает период застоя. По данным Испанской ассоциации кондитерских изделий, в которую входят главные предприятия страны, производство шоколада в 2016 году снизилось на 0,9%. В то же время, на внутреннем рынке, на который приходится 74% производства, наблюдался рост в 0,7%.

Самый популярный шоколадный продукт в Испании – шоколадная плитка (34%). За ним следуют какао-напитки (25%), шоколадные конфеты (16%), шоколадные снэки (16%) и шоколадная паста (9%).

По объёмам потребления шоколада Испания находится на среднеевропейском уровне, обходя такие страны как Бельгия, Австрия и Дания, но уступая Италии, Франции и Соединённому Королевству.

На фоне распространения идеи здорового питания в индустрии наблюдается тенденция к повышению процентного соотношения какао и сокращения содержания сахара. Всё большей популярностью у потребителей пользуется шоколад с содержанием какао не менее 70%, а также безглютеновые продукты.