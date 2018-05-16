Дельфины выбрасываются на испанское побережье из-за нехватки рыбы

По мнению учёных из Института биоразнобразия и эволюционной биологии Университета Валенсии, феномен выбрасывания китообразных на берег может быть связан с нехваткой пищи, которой их лишает человек, занимаясь активным рыболовным промыслом. Исследователи предупреждают, что этот фактор представляет угрозу для некоторых видов дельфинов, в том числе афалин, которые являются видом, охраняемым на европейском уровне.

В 2017 году на побережье Валенсии было зафиксировано почти полсотни случаев выбрасывания китообразных, в том числе 35 дельфинов обыкновенных, 8 афалин, двух полосатиков, одного серого дельфина, одного чёрного дельфина и одного кашалота.

Среди других угроз для китообразных исследователи называют загрязнение воды пластиком, фрагменты изделий из которого попадают в желудочно-кишечный тракт морских животных, приводя к ослаблению организма и даже смерти, а также изменения климата, которые приводят к последствиям разного рода.