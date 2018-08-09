Испанские учёные: есть хамон во время беременности можно

Хамон обычно исключается из рациона испанских женщин во время беременности, однако учёные опровергли опасения, связанные с этим продуктом.

На протяжении многих лет употребление хамона связывали с развитием токсоплазмоза. Это заболевание вызывается паразитами Toxoplasma gondii и оно может быть крайне опасным для плода.

В больнице San Juan de Dios в Кордобе провели исследование, которое подтвердило, что во время беременности можно есть хамон, но важно соблюдать несколько условий: срок его выдержки должен составлять не менее 18 месяцев и он должен иметь все необходимые сертификаты контроля качества.

Учёные отметили полезные свойства хамона для здоровья, в особенности для сердечно-сосудистой системы, и подчеркнули, что нет исследований, которые бы однозначно свидетельствовали о том, что токсоплазмоз возникает из-за употребления хамона. Исследователи пояснили, что токсоплазмы утрачивают активность спустя 15 месяцев созревания хамона, а окорок 24-месячной выдержки защищённого наименования по происхождению (DOP) гарантированно не содержит паразитов. Специалисты призывают размещать эту информацию на этикетках.

В Испанской ассоциации гинекологов также в последнее время всё больше говорят о том, что беременным можно есть хамон, и напоминают, что он содержит важные витамины и минералы.