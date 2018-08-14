Испания и Италия провели первую международную перекрёстную пересадку почек

Проект проводится под эгидой Национальной организации по трансплантации. Операции по пересадке почек от иностранных доноров реципиентам были произведены в клинике Fundació Puigvert в Барселоне и больнице Ospedale Cisanello в Пизе 19 июля. Как сообщают в организации, все четверо чувствуют себя отлично и уже выписаны домой.

Практика перекрёстной трансплантации основана на «обмене» живыми донорами в тех случаях, когда кто-то из родственников готов отдать свой орган больному, но не может этого сделать из-за несовместимости. В международной программе участвуют 10 больниц в Испании, 3 – в Италии и 1 – в Португалии. В списке кросс-доноров почек на данный момент 113 пар.

До испанско-итальянской операции в мире было официально зарегистрировано всего 3 случая перекрёстного международного донорства: в США, Чехии и Австрии. На национальном уровне в Испании за 9 лет существования проекта было проведено 194 перекрёстные пересадки.

В организации отмечают, что ключевым фактором успеха программы является наличие базы доноров, которую надеются расширять в дальнейшем.