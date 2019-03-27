Барселона претендует на конструирование нового европейского суперкомпьютера

Еврокомиссия запустила конкурс в поисках инвесторов для финансирования сектора конструирования суперкомпьютеров, который считается ключевым для будущего европейского континента.

Национальный суперкомпьютерный центр Barcelona Supercomputing Center в апреле собирается представить свою кандидатуру на создание нового суперкомпьютера при совместном финансировании с ЕС. Как отмечают в научном центре, заявку было решено подать, чтобы обновить имеющееся оборудование и создать MareNostrum 5.

Цель программы заключается в том, чтобы не позволить Европе утратить конкурентоспособность в этой индустрии в сравнении с США, Китаем и Японией.

Срок подачи заявок – до 4 апреля. Предполагаемые соперники каталонцев – итальянский центр Cineca и финский CSC.

В рамках программы Horizon 2020 Европейская комиссия готова выделить средства в размере 250 млн евро на финансирование как минимум двух суперкомпьютеров, которые должны быть введены в эксплуатацию к 1 января 2021 года. Машины должны иметь вычислительную мощность 150 Петафлопсов, что эквивалентно 150 квадриллионам операций в секунду. Заявленная производительность более чем в 20 раз превышает мощность суперкомпьютера MareNostrum 4, который установлен в Barcelona Supercomputing Center.

В 2023 году Евросоюз планирует достичь мощности в 1 экзафлоп, или квинтиллион операций в секунду.