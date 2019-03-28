Испания вошла в топ-10 европейских стран, продвигающих инновации

Испания заняла 10 место в Европейском союзе по благоприятным условиям для развития инноваций.
По подсчётам Европейской комиссии за 2018 год, Испания показала результаты выше среднего по ЕС и обошла такие страны как Германия, Великобритания, Франция и Италия. При этом в 2010 году страна находилась на 21 строчке рейтинга.
Рейтинг был составлен Институтом экономических исследований (IEE). Исследователи сообщают, что, среди прочего, оценивалось использование широкополосного доступа, а также то, до какой степени в менеджменте применяется подход, направленный на выявление и использование возможностей для улучшений.
Лучшие условия для развития инноваций в ЕС созданы в Дании, Швеции и Финляндии. Испания, получившая оценку 0,54, находится на одном уровне с Бельгией.Темы: Наука