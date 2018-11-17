В Музее науки и технологий на Канарах предлагают отправиться в виртуальный полёт в кабине пилота

Авиакомпания Canaryfly запускает новую услугу в Музее науки и технологий Elder, расположенном в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Посетителям предлагают бесплатно совершіть виртуальный полёт с обзором на 360º из кабины пилота, расположенной в самолёте канарской авиалинии.

В компании заверяют, что с помощью очков виртуальной реальности посетители смогут пережить те же ощущения, что и пилоты, управляющие самолётами ATR72. Видео для нового развлечения снимали с использованием технологии панорамной съёмки, что позволяет увидеть всё от первого лица.

Гостям музея обещают полное погружение в роль пилота: они пообщаются с авиадиспетчером, проведут необходимые предполётные проверки вместе со вторым пилотом, заведут мотор и произведут виртуальный взлёт. Кроме того, во время полёта посетителям будут рассказывать истории и интересную информацию из мира авиации и об авиакомпании Canaryfly.