В Мадриде стартует неделя моды Mercedes Benz Fashion Week

По традиции, в последний день в рамках секции Samsung EGO на подиуме будут представлены творения 11 развивающихся фирм. Еще 15 молодых дизайнеров выставят свои вещи в шоуруме Samsung Ego в центре Cibelespacio, где их можно будет приобрести в течение всей модной недели.

В качестве спонсоров выступят 18 брендов-лидеров в своих секторах. Крупнейшими среди них станут Mercedes-Benz, L'Oréal Paris и INDITEX.

К участникам прошлых MBFWM на этот раз присоединятся дизайнер Леадро Кано и новый бренд Malne, выпускающий "элегантные, уникальные и изысканные вещи", за которым стоят известные в мире моды профессионалы Хуанхо Манес и Палома Альварес. В числе прочих свои вещи на подиуме покажут такие марки и дизайнеры, как Alvarno, Felipe Varela, Jorge Vazquez, The 2nd Skin, Juan Vidal, Leandro Cano, Ulises Mérida, María Ke Fisherman, Moisés Nieto, ManéMané и другие. Помимо этого, в этом году организаторы MBFWM подписали соглашение с журналом Vogue, промоутером конкурса Who's on Next, победитель которого примет участие в модной неделе.

Официальный календарь показов откроет дефиле дизайнера Андреса Сарда, которое состоится в пятницу в 11:00. Он представит свою коллекцию весна-лето 2017. Параллельная программа MBFWM включет в себя презентацию новой коллекции текстиля Мигеля Маринеро, перфоманс от дизайнера Хос Маттеоса и дефиле модельера Марии Лафуэнте.

В рамках инициативы Samsung EGO в модной неделе примут участие девять испанских дизайнеров, а также украинка Анна К, участница Mercedes-Benz Fashion Days в Киеве, и Abrahamsson, победитель шестого по счету конкурса Samsung Ego Innovation Project.

Дефиле планируется транслировать на экраны, расположенные в гастрономическом комплексе Platea на столичной площади Колон.

