Хью Грант посетил международный фестиваль в Сан-Себастьяне

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне превратился в одно из важнейших в своем роде мероприятий международного масштаба, и год за годом он продолажет принимать известных актеров, которые представляют здесь свои новые фильмы.

Как сообщают информационные агентства Испании, на этот раз на фестиваль приехали актриса Марта Этура с новой картиной «Невидимый страж», китайская звезда Фань Бинбин, а также знаменитый Хью Грант, который представил ленту «Флоренс Фостер Дженкинкс». Его партнерша по съемочной площадке Мерил Стрип приехать не смогла. Из-за седины актер выглядел заметно постаревшим. «Не думаю, что я – бывший секс-символ: сейчас я, скорее, нечто любопытное», пошутил Грант. Впрочем, в свои 56 он по-прежнему остается элегантным и привлекает внимание публики, в особенности женщин, которые все так же активно просят у него автографы и фотографируются с кумиром.