В Испании появился очередной Ecce Homo

На ретабло неизвестный реставратор изобразил розовощёкое лицо с широкой улыбкой на месте, где до этого была фигурка ангела. Предположительно рисунок появился во время капитальной реставрации ретабло в 2011 году. Работами по восстановлению, на которые было выделено 12 тысяч евро, занималась Выездная реставрационная мастерская Кантабрии, при этом остальные части конструкции сохранили привычный вид.

Для «лика ангела» было использовано всего три цвета: чёрный для волос, светлый для основного тона и розовый для деталей. Ретабло венчают ещё 7 фигурок ангелов, с которыми новый персонаж имеет мало сходства.

Священник прихода Сан-Себастьян Эдуардо Гвардиола не хочет сравнивать эту композицию с «Пушистым Иисусом» из Борхи (Сарагоса), подчёркивая, что речь не идёт о неудачной реставрации. По его словам, восьмой фигурки ангела уже давно нет и лицо дорисовали, чтобы было понятно, что именно было на этом месте раньше. В приходе добавляют, что изображение расположено на ретабло в таком месте, что оно почти незаметно.