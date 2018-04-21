В Гранаде появилась K-pop кофейня

В марте в Гранаде открылась первая в Испании тематическая кофейня, посвящённая современной K-pop культуре.

Семейная кофейня Music Cafe K-pop расположена по адресу улица Арабьяль, 123. Её владельцы – мать и сын, а идейным вдохновителем стала младшая дочь, которая на протяжении нескольких лет является большой поклонницей корейской субкультуры, которая выходит за пределы музыкального жанра.

Владельцы отмечают, что среди посетителей заведения компании молодых людей со всей Андалусии, которые приходят в заведение, чтобы насладиться любимой музыкой, танцами, караоке и играми.