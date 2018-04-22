Banksy добрался до Испании?

На протяжении нескольких лет эту стену берегли для Banksy по инициативе проекта Meninas de Canido. Фестиваль проводится в целях продвижения района Канидо, и в рамках этого мероприятия на улицах города появились десятки интерпретаций «Менин» Диего Веласкеса. .

На новом граффити, расположившемся рядом с надписью «Зарезервировано для Banksy», изображены два сотрудника Гражданской гвардии, застывшие в поцелуе. Рисунок сопровождается подписью скандального граффитиста, однако подлинность работы не установлена.

Авторы проекта в Ферроле сообщили, что несколько месяцев назад они отправили Banksy по электронной почте координаты зарезервированного для него места. Если авторство подтвердится, то рисунок будет считаться первой работой британского стрит-арт художника в Испании. Ранее граффити в Сан-Себастьяне, которое также приписывали Banksy, было ликвидировано, поскольку авторство не подтвердилось.