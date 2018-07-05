У берегов Аликанте пришвартовалась копия корабля Колумба

Реплика корабля «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб достиг берегов Америки в 1492 году, прибыла 4 июля в Аликанте. Вплоть до 8 июля копию легендарного корабля можно будет увидеть у пристани Levante.

Как сообщили в порту, корабль будет открыт для посетителей. Судно представляет собой плавучий музей истории и морского наследия.

Реплика прибыла в Аликанте из Фуэнхиролы (Малага), а до этого её также можно было увидеть на Канарских островах. В рамках летнего тура «Санта-Мария» объедет несколько портов в Испании: Картахену, Валенсию, Барселону, Альхесирас, а также французские Сете, Гранд-Мотте и Пор-Вандр. В октябре корабль пересечёт Атлантический океан и побывает в Пуэрто-Рико, на Кубе и в Колумбии.

Реплика была построена фондом Nao Victoria при содействии властей Уэльвы и фонда Cajasol по случаю 525-летия «встречи двух миров»: Европы и Америки. Корабль спустили на воду в марте в Уэльве.

Копия судна была изготовлена испанскими мастерами и дерева ироко и сосны в полном размере. Масса корабля составляет 200 тонн, длина – 29 м, а ширина – 8 м. На судне 4 мачты, 5 парусов и 5 палуб.