В Барселоне открылась выставка, посвящённая Гале Дали

Жена и муза Сальвадора Дали Елена Дьяконова, больше известная как Гала, стала героиней новой выставки в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне.

На выставке Gala Salvador Dalí собрано более 300 работ из 18 музеев и коллекций: от Центра Жоржа Помпиду в Париже до музея Сальвадора Дали во Флориде. В рамках экспозиции супруга сюрреалиста предстаёт как основная движущая сила в творчестве художника. Помимо картин и эскизов Дали, на которых изображена Гала, на всеобщее обозрение выставлены письма, открытки, фотографии, элементы одежды и личные вещи эксцентричной пары.

По словам организаторов выставки, Гала играла ещё более важную и активную роль в творчестве художника, чем ей традиционно приписывают.

Елена Дьяконова родилась в конце XIX века в Казани, детство провела в Москве, а позже переехала в Европу. До того, как в её жизни появился Дали, она была замужем за французским поэтом Полем Элюаром.