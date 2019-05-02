Педро Альмодовару не хватило секса в «Мстителях»

Испанский режиссер Педро Альмодовар, комментируя фильм «Мстители: Финал» и вообще все фильмы вселенной Marvel, заявил, что супергероям не хватает сексуальности.
«Возможно, это какая-то самоцензура, но в персонажах многих фильмов о супергероях начисто отсутствует сексуальность… Их волнуют только приключения», - заявил режиссер.
Альмодовар отметил, что чувствует себя абсолютно свободным, работая в Европе, особенно в Испании, и не взялся бы снимать один из фильмов Marvel. «Слишком масштабно для меня», - сказал он.Темы: Культура Педро Альмодовар