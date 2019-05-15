В Каталонии воссоздали снесенный фонтан Гауди

В каталонском городке Корнелья-де-Льобрегат воссоздали фонтан Антонио Гауди, который был снесен в Барселоне в 1945 году.

Гауди спроектировал фонтан в 80-х годах XIX века для сада дома Висенс, который сейчас включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из первых работ знаменитого архитектора в каталонской столице. Фонтан представлял собой каменное арочное сооружение. Струи воды в нем били строго вертикально. Однако в 1945 году фонтан был снесен. Это произошло после того, как семья Висенс обеднела и в собственность города перешла часть земли, на которой был и фонтан.

По фотографиям мастерам удалось воссоздать точную копию фонтана. При этом были использованы те же материалы, что и в XIX столетии. Это было непросто - пришлось специально для этого проекта изготовить кирпичи по странной технологии.