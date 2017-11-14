Испанский сериал признан лучшим триллером на фестивале в Нью-Йорке

В минувшие выходные испанский сериал «Все мы хотели бы убить президента», вышедший в веб-формате, был удостоен награды фестиваля аудио-визуальных интернет-проектов NY Web Fest как лучший триллер. На фестивале, прошедшем в Нью-Йорке, проект обошёл 90 конкурентов из разных стран, в том числе из Канады, США, Австралии, Италии и Франции.

Многосерийный фильм был также номинирован в категории «лучший триллер» на фестивале Dublin Web Fest, и на награду за лучшую режиссуру на фестивале Rio Web Fest, пишет 20 minutos. В ближайшие месяцы проект будет представлен на конкурсах в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Майами, на Сицилии и в Дублине.

Триллер с элементами комедии снимался в Валенсии под руководством режиссёра Аны Рамон Рубио, которая также выступила в качестве сценариста. Главные роли исполнили Ана Кальдас и Джейми Рейнольдс.

События в сериале разворачиваются вокруг убийства главы правительства. Одними из главных подозреваемых являются работники службы кейтеринга, которые занимались обслуживанием его визита и пошутили на тему отравления президента.