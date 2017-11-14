Алехандро Аменабар снял красивую рекламу рождественской лотереи

Автором нового рекламного ролика традиционной для Испании рождественской лотереи стал знаменитый режиссер Алехандро Аменабар. За создание праздничной рекламы уже четвертый год отвечает рекламное агентство Leo Burnett. Аменабар перенял эстафету у другого кинорежиссера, Сантьяго Санноу, который в прошлом году снял трогательную историю о старушке по имени Кармина, по ошибке решившей, что ее билет был выигрышным.

Короткометражный фильм знаменитого кинематографиста продолжительностью 20 минут в полной версии и 3 минуты в телевизионной посвящен истории любви между инопланетянкой, которой неожиданно улыбнулась удача, и молодым мадридцем. Главные роли в ролике, получившем название Danielle, сыграли Шарлотта Вега и Даниэль Луке. Продюсированием фильма занималась компания Caviar Madrid.

Размер призового фонда праздничного тиража в этом году составит 2,38 миллиарда евро – на 70 миллионов больше, чем в прошлом году.