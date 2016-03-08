Испанская певица Барей отправится на "Евровидение" с песней Say Yay!

Певица Барей уже назначила дату официальной премьеры своей песни Say Yay!, с которой она представит Испанию на "Евровидении". В четверг на сайте телекомпании RTVE будет опубликовано промо-видео, снятое режиссером Гусом Карбальо в Мадриде, Стокгольме, Лондоне, Гаване и Майами.

На конкусре мадридскую певицу поддержит хор из пяти опытных исполнительниц – Ребеки Родс, Аланы Синкей, Ауинни МайБэби, Брекетт и Милены Броди. Все они уже участвовали в конкурсе: Ребека Родс выступала на бэк-вокале у D'Nash в 2007 году и у Пасторы Солер в 2012-м, сестры Ауини МайБэби и Алана Синкей пели вместе с Рут Лоренсо в 2014-м, а Милена Броди сопровождала группу El Sueño del Morfeo в 2013-м. В свою очередь, экс-участница испанской версии шоу "Голос" Брекетт участвовала в предварительном отборочном туре "Евровидения" два года назад и заняла второе место.

Постановкой танцевальной части номера, который Барей представит в Стокгольме, займется молодой немецкий хореограф Фритц Менш. Его конек – смешение современных стилей, в том числе хип-хопа и джаза. Он преподает танец в двух престижных берлинских школах.

Ответственным за оформление сцены станет Флориан Бойе из миланской Gió Forma Studio, основанной в 1998 году в Милане. За почти 20 лет работы студия подготовила тысячи мероприятий, телепрограмм, живых концертов, выставок и церемоний по всему миру.

Конкурс "Евровидение-2016" пройдет 10, 12 и 14 марта на стадионе Globen Arena в Стокгольме. За победу будут бороться представители 43 стран. Испания сразу выступит в финале вместе с другими членами "большой пятерки" – Францией, Италией, Великобританией и Германией, а также Швецией как принимающей страной.