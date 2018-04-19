Хавьер Бардем готов работать с Вуди Алленом, несмотря на скандал

Хавьер Бардем заявил, что, если бы ему поступило интересное предложение о работе с Вуди Алленом, который обвиняется в сексуальных домогательствах, он принял бы его.

Такое заявление испанский актёр сделал в ходе интервью изданию Le Parisien по случаю премьеры нового фильма Бардема «Эскобар» (Loving Pablo) во Франции.

Американского режиссёра обвиняет в домогательствах его приёмная дочь Дилан. Бардем, в свою очередь, добавил, что не имеет права судить, виновен ли Аллен, но обратил внимание на то, что повторяется ситуация 2007 года, когда они вместе работали над фильмом «Вики Кристина Барселона». Актёр отметил огромные масштабы кампании по разоблачению сексуальных домогательств #MeToo, но в то же время призвал к благоразумию в общественных порицаниях.

В интервью Бардем также сравнил отношение французов и испанцев к актёрскому делу. По его мнению, во Франции сильнее развита культура кинематографа, в то время как «в Испании людей интересует только футбол».