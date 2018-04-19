Альмодовар снимет новый фильм с Бандерасом и Крус

Педро Альмодовар в июле собирается приступить к съёмкам нового фильма под названием «Боль и слава» (Dolor y Gloria), главные роли в котором достались Антонио Бандерасу, Асьеру Эчендиа, Пенелопе Крус, и Хульете Серрано.

Как сообщил сам Альмодовар, фильм расскажет о кинорежиссёре на закате своей карьеры и его встречах с прошлым, происходящих как в реальности, так и в его воспоминаниях. По его словам, картина затронет темы первой и второй любви, материнства и смерти, кинематографического и театрального созидания, сложности разделения творения и жизни творца, а также «несоизмеримой пустоты перед невозможностью продолжать снимать кино».

В отличие от предыдущей работы Альмодовара, драмы «Джульетта», вышедшей на экраны два года назад, в новом фильме будут представлены преимущественно мужские персонажи.