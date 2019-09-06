«Боль и слава» Альмодовара номинирована на «Оскар»

Испанию на вручении кинопремий «Оскар» в этом году будет представлять картина Педро Альмодовара «Боль и слава» - в номинации «Лучший художественный фильм на иностранном языке».
Испанская академия кинематографических искусств и наук долго не могла определиться с выбором, так как считает всех кандидатов достойными. Помимо фильма Альмодовара, на номинирование также претендовали "Во время войны" Алехандро Аменабара и анимационный фильм "Бунюэль в лабиринте черепах" Сальвадора Симо.Темы: Культура Педро Альмодовар