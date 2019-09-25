Пласидо Доминго не вернется в Метрополитен-опера

Испанский тенор Пласидо Доминго отменил выступление в Метрополитен-опера в Нью-Йорке и заявил, что не вернется на эту сцену. Решение связано с обвинениями в домогательствах, которые выдвигают против тенора женщины, ранее работавшие с ним.
Как сообщает агентство Europa Press, Доминго выступал в Метрополитен-опере на протяжении 51 года. «Я рад, что в 78 лет смог петь партию из «Макбет». И это выступление - моё последнее в «Метрополитен».
Тенор также выразил сожаление в связи с тем, что «людей осуждают без судебного разбирательства».
В Нью-Йорке подтвердили информацию, но отметили, что это было «обоюдное решение».
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