В Валенсии начали производить чуфу в виде крема

Чуфу, или земляной миндаль, теперь можно намазывать на печенье или хлебцы, благодаря валенсийской компании Tx Lab, которая запустила производство кремов под маркой Tiggy.

Пока серия включает два вида продукта: крем с чуфой и какао и крем с кэробом. Консистенция позволяет также использовать земляной миндаль для приготовления десертов.

Стартап зародился с целью исследовать свойства этой традиционной валенсийской культуры чуфы и изобрести новые способы её применения. По словам производителей, чуфа обладает уникальным характеристиками, но потребление этого продукта, о котором с недавнего времени заговорили как о суперфуде, пока ограничено.

Говоря о Tiggy Chufa&Cacao, авторы проекта отмечают древесное послевкусие с оттенками сухофруктов, а в случае с Tiggy Chufa&Carob – нотки лакрицы и кофе.

В Tx Lab подчёркивают, что изготавливают продукцию, которая подходит для веганов и не содержит лактозы, пальмового масла, искусственных ароматизаторов или консервантов. К тому же, производители заверяют, что используют местные продукты и перерабатываемую упаковку, привнося, таким образом, вклад в «экономическую и экологическую устойчивость».

Компания провела несколько дегустаций среди потребителей и отметила, что они отлично принимают продукт.