В Испании заработал сервис по аренде террас

Новый портал Atiko.co предлагает в аренду частные террасы в Мадриде, Барселоне и Севилье для проведения вечеринок или барбекю.

Сервис работает по такому же принципу, как и портал бронирования жилья Airbnb. Разница заключается в том, что Atiko.co содержит предложения от владельцев крыш и террас.

Идея принадлежит Хилари Бесс и Оскару Хорхе, которые вместе снимали квартиру в Барселоне и столкнулись с необходимостью арендовать крышу для барбекю с друзьями.

На данный момент на сайте представлено около 80 крыш, на которых уже состоялось более 200 мероприятий. За 150 евро в день, например, можно снять террасу с барбекю на Гран-Вии в Мадриде, на которой может разместиться до 12 человек.

Создатели платформы отмечают, что самый большой спрос на террасы наблюдается среди тех, кто празднует своё 30-летие. Кроме того, всё больший интерес к такому формату проявляют организаторы корпоративных мероприятий.

Отмечается, что, в отличие от Airbnb, портал более востребован среди местных жителей, чем среди туристов.