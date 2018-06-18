Испанскому рынку проката автомобилей пророчат рост в 5%

Прогнозы говорят о том, что испанский рынок аренды автомобилей в 2018 году вырастет на 5%. По подсчётам обсерватории DBK, суммарный оборот достигнет в текущем году 1,7 млрд евро, а в 2019 - 1,785 млрд.

Исследователи отмечают, что на краткосрочное и долгосрочное развитие сектора будут оказывать положительное влияние внутренний туризм, а также повышение спроса со стороны компаний.

В докладе отмечаются положительные тенденции спроса со стороны иностранных туристов, хотя по этому показателю прогнозируется более низкий уровень роста, чем в последние два года. На туристов из-за рубежа в настоящее время приходится 45% рынка. Количество клиентов из их числа выросло в прошлом году на 9,8%. Доля испанских туристов, в свою очередь, увеличилась на 4,3% и достигла 22%.

33% рынка составляют компании, которые в прошлом году увеличили свои расходы на аренду автомобилей почти на 5%. Услуга пользуется наибольшим спросом среди малых и средних предприятий, которые работают на местном или региональном уровне. В то же время, в 2017 году на 10 крупнейших компаний пришлось 77% доходов проката.